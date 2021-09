Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Harit s'enflamme totalement pour le recrutement de Longoria !

Publié le 3 septembre 2021 à 12h10 par D.M.

Dernière recrue estivale de l'OM, Amine Harit espère réaliser de grandes performances au sein d'une équipe, qui a changé de visage durant ce mercato estival.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria a été l’un des acteurs majeurs du dernier mercato estival en France. Le jeune dirigeant espagnol a renforcé considérablement le groupe de Jorge Sampaoli en bouclant l’arrivée de onze joueurs durant cette période de transferts : Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Un recrutement qui pourrait permettre à l’OM de bien figurer en championnat, mais aussi en Ligue Europa cette saison.

« L’OM a fait du très gros travail durant ce mercato. Pour moi il n’y a pas de limites »