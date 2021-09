Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit justifie son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 3 septembre 2021 à 9h10 par D.M.

Arrivé sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance de Schalke 04, Amine Harit a justifié son choix de rejoindre l'OM cette saison.

L’OM a attendu que le mercato soit terminé pour officialiser sa dernière recrue estivale. A la recherche d’un milieu de terrain offensif, le club marseillais a enregistré l’arrivée d’Amine Harit. L’international marocain est prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison par Schalke 04. L’OM espérait officialiser cette arrivée plus tôt, mais le club devait absolument baisser sa masse salariale et répondre aux demandes de la DNCG. C’est chose faite grâce notamment à Alvaro Gonzalez, Pol Lirola et Leonardo Balerdi, qui ont accepté de baisser leur énumération. Arrivé à Marseille, Amine Harit a partagé sa joie.

« C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot »