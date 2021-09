Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit sort du silence après son arrivée !

Publié le 2 septembre 2021 à 17h10 par La rédaction

Le mercato marseillais s'est terminé avec l'arrivée d'Amine Harit en prêt. Le milieu de terrain de Schalke 04 rejoint un secteur qui s'est bien étoffé cet été.

L'OM restera comme le club le plus actif de ce mercato estival. Les Phocéens ont recruté dans tous les secteurs avec des attaquants (Cengiz Under, Konrad de la Fuente), des milieux de terrain (Gerson, Amine Harit, Mattéo Guendouzi), des défenseurs (Luan Peres, Pol Lirola, William Saliba) et même un gardien en la personne de Pau Lopez. Le mercato s’est étiré jusqu’au dernier jour avec la signature d’Amine Harit

Harit heureux de rejoindre l'OM