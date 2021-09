Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique sérieusement pour Longoria avec Ounas !

Publié le 2 septembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté de l'OM lors de ce mercato estival, Adam Ounas aurait récemment prolongé son contrat avec le Napoli.

A la recherche de renforts offensifs en cette fin de mercato estival, l’OM a tenté de s’attacher les services d’Adam Ounas. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, Pablo Longoria était proche de boucler l’arrivée de l’international algérien, sous contrat avec le Napoli. Le joueur ne restait d’ailleurs pas insensible à cet intérêt et a demandé des renseignements à son ancien coéquipier en Italie Arkadiusz Milik.

Ounas aurait prolongé son contrat avec le Napoli

Finalement, malgré des négociations avancées, ce transfert n’a pas vu le jour. L’OM ayant décidé de jeter son dévolu sur Amine Harit, qui appartient à Schalke 04. Le club marseillais pourrait bien revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal et tenter de recruter Ounas, mais il devra payer le prix fort. Et pour cause, comme le confirme le journaliste Nicolo Schira, le milieu offensif aurait prolongé son contrat avec le Napoli jusqu’en 2023. Un mauvais signal envoyé à l’OM.