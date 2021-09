Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, Messi… Di Maria lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 2 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat d’une saison au PSG, le liant au club parisien jusqu’en juin prochain, Angel Di Maria s’enflamme pour son choix fort qui lui a permis d’évoluer comme en sélection avec Lionel Messi.

Pendant de longues semaines, l’avenir d’Angel Di Maria a été sujet à de nombreuses rumeurs lorsque l’Argentin avouait à plusieurs reprises vouloir prolonger son contrat qui expirait le 30 juin dernier au PSG. Finalement, le Paris Saint-Germain a trouvé un terrain d’entente avec celui qui est surnommé El Fideo pour qu’il fasse une nouvelle pige avec le demi-finaliste de la Ligue des champions. Et alors qu’il aurait pu revenir en Argentine, Di Maria estime avoir pris la bonne décision qui lui a permis de retrouver son compatriote Lionel Messi.

« J'ai décidé de rester et je n'ai pas fait d'erreur. Maintenant, Leo est là »