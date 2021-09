Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse sortie de Koke sur le transfert de Griezmann !

Publié le 2 septembre 2021 à 13h10 par La rédaction

Alors qu’Antoine Griezmann a officiellement fait son retour à l’Atlético de Madrid, Koke a expliqué la manière dont il avait vécu ce transfert.

Lorsque Antoine Griezmann a rejoint le FC Barcelone à l’été 2019, l’ambition était claire : enfin remporter la Ligue des Champions. Deux ans plus tard, Griezmann revient avec plein de regrets et deux éliminations humiliantes dont un 8-2 légendaire contre le Bayern Munich. En panne d’inspiration et en grande manque de confiance, le champion du monde 2018 n’aura jamais retrouvé son meilleur niveau sous la tunique du Barça. Et lors du dernier jour du mercato, Antoine Griezmann a fait son retour à l’Atlético de Madrid.

« Finalement, ce qui devait arriver arriva »