Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les chiffres de l'opération Griezmann sont déjà connus !

Publié le 2 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

De retour à l’Atlético de Madrid deux ans après son départ, Antoine Griezmann s’est engagé pour un prêt de deux saisons. L’international français aurait même baissé son salaire pour rejoindre son ancien club.

Arrivé au FC Barcelone en 2019 pour un montant de 120M€, Antoine Griezmann avait la lourde tâche de s’imposer aux côtés de Lionel Messi. Un poids que l’international français n’aura jamais réussi à assumer. En même temps que le Barça, Griezmann a sombré. Malgré quelques fulgurances et des statistiques plutôt honorables, le maître à jouer des Bleus a perdu de sa splendeur. Et comme Barcelone avait besoin de dégraisser cet été, Antoine Griezmann a été mis sur le marché et il a trouvé preneur dans les toutes dernières minutes du mercato. Un retour à l’Atlético de Madrid et des questions qui se posent. Pour quels montants ?

Un baisse de salaire pour Griezmann