Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid pourrait tenter un coup XXL avec Pogba !

Publié le 2 septembre 2021 à 9h45 par B.C.

Pisté cet été par le PSG, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. L’international français pourrait donc quitter gratuitement son club l’été prochain, ce qui pourrait relancer l’intérêt du Real Madrid.

Cet été, le PSG a remporté son bras de fer face au Real Madrid. Malgré l’insistance de Florentino Pérez pour Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a pas vacillé en fermant la porte à un départ de son champion du monde. Le PSG pourra donc bel et bien aligner son attaque de rêve avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, mais cette association pourrait prendre fin dès l’issue de la saison. Le Bondynois sera libre de s’engager dans le club de son choix l’été prochain, et le Real Madrid apparaît toujours comme le grand favori pour l’accueillir. En plus de Kylian Mbappé, Florentino Pérez lorgnerait également Erling Haaland, justement visé par le PSG pour remplacer son numéro 7, mais ce n’est pas tout.

Le Real Madrid est à surveiller pour Pogba