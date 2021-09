Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle dans le feuilleton Pogba !

Publié le 2 septembre 2021 à 7h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain devrait voir l’un de ses principaux adversaires jeter l’éponge pour Paul Pogba, en fin de contrat avec Manchester United.

Français et surtout talentueux, Paul Pogba fait saliver le Paris Saint-Germain. Alors que Kylian Mbappé semble déterminer à rejoindre le Real Madrid, les Parisiens auraient l’intention de recruter une autre star tricolore avec le milieu de terrain de Manchester United, qui ne semble pas vouloir prolonger son contrat. Le PSG n’est toutefois pas seul et doit notamment faire face à la Juventus, qui n’a jamais cessé de rêver d’un retour de Pogba, depuis son départ en 2016.

Tchouameni plutôt que Pogba pour la Juventus ?