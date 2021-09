Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces deux joueurs qui ont plombé le recrutement de Longoria !

Publié le 2 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Contraint de vendre avant de boucler son recrutement mardi soir, l'OM n'est pas parvenu à ses fins notamment à cause de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara qui ont refusé de partir.

Cet été, l'Olympique de Marseille a été l'un des clubs européens les plus actifs avec l'arrivée de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado. Cependant, Jorge Sampaoli l'a plusieurs fois rappelé, il espérait encore voir arriver entre 4 et 5 joueurs afin de compléter un effectif qu'il juge pas assez complet. Mais cela n'a pas été possible.

Caleta-Car et Kamara ont tout bloqué

En effet, l'OM devait être l'un des grands animateurs de la dernière journée de mercato. Cependant, la DNCG encadrant la masse salariale de l'OM, Pablo Longoria devait vendre avant de boucler des renforts. Dans cette optique, deux joueurs étaient particulièrement visés : Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Cependant, ils ont repoussé toutes les avances. Le joueur formé à l'OM a refusé de rejoindre Newcastle et Wolverhampton tandis que le Croate a décliné les propositions de Valence, West Ham et Wolverhampton. Dans les deux cas, il s'agissait de transferts avoisinant les 15M€. Mais l'OM conserve donc ses deux défenseurs et a dû mettre fin à son recrutement.