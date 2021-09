Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ à 0€ pour Boubacar Kamara ? La réponse !

Publié le 1 septembre 2021 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM librement et gratuitement dans moins d'un an. Si les discussions pour une prolongation auraient été nombreuses ces dernières semaines, elles n'auraient mené à rien pour le moment.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Boubacar Kamara aurait pu prendre le large cet été. En effet, Pablo Longoria aurait fait tout son possible pour se séparer de son milieu de terrain français, sans succès. D'après les indiscrétions de L'Equipe , le président de l'OM aurait même proposé à Wolverhampton et Newcastle de boucler un prêt payant d'un an à hauteur de 2,5M€. Un prêt avec option d'achat obligatoire d'environ 15M€. Et alors que les deux clubs de Premier League auraient été disposé à finaliser une telle opération, Boubacar Kamara aurait tout fait capoter, ne souhaitant pas rejoindre l'une de ces équipes. En fin de contrat le 30 juin 2022, la pépite de 21 ans est-elle condamnée à quitter l'OM librement et gratuitement l'été prochain ?

Toujours aucun accord entre l'OM et Boubacar Kamara ?