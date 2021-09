Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour ce protégé de Jorge Sampaoli !

Publié le 1 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a été poussé vers la sortie par la direction de l’OM avec son contrat qui court jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara est finalement resté. Et il pourrait même finalement prolonger son bail avec son club formateur.

« On attend aussi de voir ce qui va se passer avec Kamara, soit vente, soit prolongation », avait récemment déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse au sujet de l’avenir de Boubacar Kamara, annoncé sur le départ tout au long du mercato estival. Finalement, le jeune milieu défensif (ou défenseur central) est resté à l’OM, et ce malgré un intérêt prononcé de Newcastle à son égard dans les dernières heures du mercato estival. Et la direction du club phocéen, comme l’avait annoncé son entraîneur, revoit donc totalement sa copie avec Kamara.

Kamara bientôt prolongé ?

En effet, L’Equipe a révélé mardi matin dans ses colonnes que faute d’une vente de dernière minute, l’OM et Boubacar Kamara devraient se diriger vers une prolongation de contrat alors que le bail actuel de l’international espoirs tricolore court jusqu’en juin 2022. Un accord dans les grandes lignes aurait d’ailleurs déjà été discuté entre la direction de l’OM et le clan Kamara, qui reste un titulaire en puissance du onze de Jorge Sampaoli. Affaire à suivre...