Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier brûlant de l’été totalement relancé ?

Publié le 31 août 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ tout au long de l’été alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat à l’OM, Boubacar Kamara n’a jamais disposé de prétendant concret sur le marché. Et il pourrait finalement… prolonger !

Récemment interrogé en conférence de presse sur la situation délicate de Boubacar Kamara qui a été placé sur la liste des transferts à un an de la fin de son contrat sans affoler le marché, Jorge Sampaoli s’est montré très clair envers le jeune milieu défensif de l’OM : « On attend aussi de voir ce qui va se passer avec Kamara, soit vente, soit prolongation », a indiqué l’entraîneur argentin la semaine passée. Et vu l’engouement que suscite Kamara dans cette dernière ligne droite du mercato estival, l’OM a été obligé de réagir en coulisses…

Kamara finalement prolongé ?