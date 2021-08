Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario à la Mbappé pour Kamara ?

Publié le 30 août 2021 à 21h30 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara a été cité comme l’un des principaux candidats au départ du côté du Paris Saint-Germain.

Si Pablo Longoria a bouclé un excellent recrutement, il rencontre des difficultés concernant les ventes. A part Hiroki Sakai, Maxime Lopez et les départs en fin de contrat, l’Olympique de Marseille n’a quasiment vendu personne. Pourtant, au début du mercato estival, deux joueurs semblaient être sur le marché et avoir la cote à l’étranger avec Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara... mais aucun des deux ne semble avoir de piste claire. Le premier ne semble pas attiré par le seul club ayant fait une offre, Wolverhampton, tandis que Kamara a vu le FC Séville lui tourner le dos en ces derniers jours du mercato.

Kamara pourrait prolonger avec l’OM