Mercato - OM : Monchi pourrait faire une fleur à Longoria dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 30 août 2021 à 16h10 par Th.B.

Alors que le FC Séville s’est déjà intéressé à Boubacar Kamara ces dernières semaines, le club andalou aurait coché le nom d’un autre joueur de l’OM en la personne de Duje Caleta-Car selon la presse espagnole.

Souhaitant dégraisser son effectif avec une vente avant la clôture du mercato estival mardi, Pablo Longoria envisagerait de se séparer de Duje Caleta-Car. Et alors que l’international croate, qui n’a débuté aucun des matchs de l’OM cette saison en Ligue 1, serait courtisé par Wolverhampton qui serait prêt à l’attirer contre un chèque de 15M€, le principal intéressé pourrait faire capoter l’opération. En effet, d’après Le Phocéen , Caleta-Car ne serait pas emballé par l’idée de rejoindre le pensionnaire de Premier League qui n’est qualifié pour aucune coupe d’Europe cette saison. Néanmoins, le FC Séville pourrait sortir le président de l’OM de cette impasse.

Après Kamara, Caleta-Car dans le viseur du FC Séville