Mercato - OM : Longoria dos au mur pour Kamara ?

Publié le 30 août 2021 à 7h30 par A.C.

Annoncé comme l’un des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara commence à manquer d’options.

C’est une situation qui semble en agacer plus d’un au sein de l’Olympique de Marseille. Formé au club et devenu peu à peu un titulaire en puissance de l’équipe première, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. « Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat, surtout quand il vient du centre de formation » avait déclaré Pablo Longoria en juillet dernier. « Personne n'est au-dessus de l'institution. C’est la position de l'OM avec tous les joueurs, on ne veut pas en avoir en fin de contrat en fin de saison ». Pourtant, Kamara ne semble pour le moment pas disposé à prolonger avec l’OM et les clubs intéressés par lui jettent l’éponge les uns après les autres.

Pour l’Atalanta, c’est fini