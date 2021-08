Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour Boubacar Kamara !

Publié le 30 août 2021 à 0h30 par A.C.

Après avoir bouclé plusieurs recrues, Pablo Longoria doit vendre... mais cela ne semble pas vraiment réussir au président de l’Olympique de Marseille !

Le recrutement opéré par Pablo Longoria depuis le début du mercato estival semble déjà porter ses fruits. Gerson a marqué son premier but face à l’ASSE (3-1), Matteo Guendouzi a également participé à la victoire et Cengiz Ünder se montre toujours plus important pour l’Olympique de Marseille. Récemment, Jorge Sampaoli a annoncé attendre d’autres recrues, mais le président de l’OM doit obligatoirement boucler quelques ventes d’ici la fin du mercato, le 31 aout prochain. Les candidats parfaits semblaient être Duje Caleta-Car, qui s’éloignerait toutefois de Wolverhampton, alors que Boubacar Kamara s’approche toujours plus de la fin de son contrat.

Kamara, pas la première option de Séville