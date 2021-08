Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic a lancé un ultimatum pour son avenir !

Publié le 29 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors qu'il est toujours un joueur du FC Barcelone à deux jours de la clôture du mercato, Miralem Pjanic aurait lancé un ultimatum à la Juventus.

Si le mercato du FC Barcelone a pris une très mauvaise tournure depuis le départ de Lionel Messi, Joan Laporta pourrait espérer un dénouement plus heureux. Depuis l’ouverture du marché, le président du Barça planche sur le départ de ses indésirables, dont Miralem Pjanic. Arrivé il y a un an en Catalogne, le milieu bosnien n’a jamais convaincu Ronald Koeman. De quoi nourrir les rumeurs d’un retour à la Juventus. Et à deux jours de la fin du mercato, Pjanic aurait fixé ses conditions afin de s’éviter une mauvaise surprise.

Miralem Pjanic attendra la Juventus jusqu'à lundi