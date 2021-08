Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le double jeu de Raiola avec Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 19h45 par A.C.

Mino Raiola semble déterminé à trouver un nouveau club pour Erling Haaland, le prodige danois du Borussia Dortmund notamment lié au Paris Saint-Germain.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui est toujours possible, le Paris Saint-Germain lui cherche un remplaçant. Et quoi de mieux qu’un prodige pour en remplacer un autre ? Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG lorgnerait Erling Braut Haaland, qui après avoir explosé au RB Salzbourg confirme toute l’étendue de son talent au Borussia Dortmund. Il faudra toutefois frapper fort pour s’attacher les services du Danois, même si plusieurs sources ont assuré ces dernières heures que Mino Raiola pousserait son protégé vers le PSG.

Raiola ne travaille pas seulement avec le PSG pour Haaland