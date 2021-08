Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a appelé Raiola pour le transfert d’Haaland !

Publié le 29 août 2021 à 11h45 par Th.B.

Bien que Kylian Mbappé ne soit pas encore parti, le PSG lui chercherait quand même un successeur et pense à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a souligné cette semaine. Les premières prises de contact auraient été initiées.

Alors que le marché des transferts s’emballe ces derniers jours et notamment en raison du feuilleton Kylian Mbappé qui pourrait déclencher le départ de Robert Lewandowski du Bayern Munich ou celui d’Erling Braut Haaland du Borussia Dortmund. En effet, comme le10sport.com vous l’a confié le 25 août dernier, le PSG songe aux deux buteurs de Bundesliga en cas de vente de Kylian Mbappé. Bien que les négociations s’éternisent entre le PSG et le Real Madrid dans l’opération Kylian Mbappé, à Paris, on préparerait quand même son départ afin de ne pas être pris de court. Et grâce à ses bonnes relations avec Mino Raiola, le PSG aurait une carte à jouer avec Haaland.

Une approche auprès de Raiola pour Haaland, mais..