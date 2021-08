Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait le tarif pour Erling Haaland !

Publié le 28 août 2021 à 19h10 par A.D.

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Pour faire plier la direction du Borussia Dortmund, Leonardo estimerait qu'il faut débourser environ 200M€.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a étudié tous les scénarios possibles pour Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, sa grande priorité reste de conserver et de prolonger son numéro 7. Mais en cas de départ libre et gratuit de Kylian Mbappé dans un an, le PSG a déjà prévu de se jeter sur Erling Haaland. En effet, le buteur du Borussia Dortmund est la grande priorité du PSG pour 2022. Et pour se donner un maximum de chances de rafler la mise, Leonardo a déjà évoqué le cas d'Erling Haaland avec Mino Raiola lors des négociations pour Gianluigi Donnarumma.

Un transfert à 200M€ cet été pour Haaland ?