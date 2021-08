Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme décision de Leonardo pour la succession de Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Pour la potentielle succession de son numéro 7, Leonardo penserait à recruter Erling Haaland, Robert Lewandowski ou Richarlison. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne compterait pas formuler la moindre offre pour ces joueurs tant que Kylian Mbappé ne sera pas assuré de partir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà dressé son plan de vol en cas de départ de Kylian Mbappé. Alors que son numéro 7 pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été, Leonardo envisage de se jeter sur Erling Haaland ou Robert Lewandowski en cas de départ. Selon nos informations le plan A du PSG reste de conserver Kylian Mbappé, tout en le prolongeant. Le plan B parisien est de remplacer son attaquant français par Erling Haaland s'il venait à partir gratuitement à l'été 2022. Enfin, le plan C est de se jeter sur Robert Lewandowski.

Le PSG a tout prévu pour la succession de Mbappé