Mercato - PSG : Mbappé, Haaland, Lewandowski... Qui voulez-vous voir avec Neymar et Messi ?

Alors que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid serait une possibilité bien qu’un sérieux coup de froid ait été jeté en Angleterre vendredi soir, quel joueur serait le meilleur partenaire selon vous de Neymar et de Lionel Messi pour cette saison au PSG ? C’est notre sondage du jour !

« La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours ». Vendredi après-midi, à l’occasion de son départ du Camp des Loges, Leonardo a fait passer ce message au micro de La Sexta . De quoi calmer les ardeurs de la presse espagnole ? Pas vraiment. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, il est déjà question d’une présentation de Kylian Mbappé dans le nouveau Santiago Bernabeu le 10 septembre prochain en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Néanmoins, la deuxième offre de transfert formulée par le club merengue et qui s’élèverait à 180M€ bonus compris n’a toujours pas engendrée de réponse de la part du PSG selon Sky Sports qui a même laissé entendre que cette opération pourrait être reportée à janvier prochain, moment où le Real Madrid sera libre de discuter avec le clan Mbappé d’un transfert pour une arrivée libre de tout contrat en fin de saison. C’est du moins une option que Madrid prendrait en considération en coulisse.

Haaland, Lewandowski, Pogba… Qui pour rejoindre l’équipe galactique du PSG ?

Cependant, et alors que le Real Madrid espérerait connaître le dénouement de l’opération Kylian Mbappé ce week-end, ce transfert n’en serait pas encore à sa phase finale. Néanmoins, le plan de vol du PSG est on ne peut plus clair pour sa succession avec Robert Lewandowski en cas de départ de Mbappé cet été et Erling Braut Haaland en 2022 comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août. Néanmoins, la presse anglaise et les journaux italiens ont confirmé ce vendredi l’intérêt du PSG pour Haaland, mais pour un transfert immédiat dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. D’autres grands noms circulent dans la presse dont ceux de Paul Pogba et de Gabriel Jesus notamment.



