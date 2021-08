Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Modric, Bale… Le Real Madrid sait ce qu’il fait avec Mbappé !

Publié le 28 août 2021 à 19h15 par Th.B.

Bien que les discussions ne semblent pas concrètement évoluer ces dernières heures entre le Real Madrid et le PSG concernant le transfert de Kylian Mbappé, le club merengue resterait déterminé à boucler cette opération et poursuivrait un mode opératoire qui a porté ses fruits ces dernières années notamment avec Gareth Bale et Luka Modric.

Et si Kylian Mbappé finissait par rester au PSG cet été ? Certes, la deuxième offre du Real Madrid, 180M€ bonus compris, pour le transfert de la star parisienne ferait particulièrement réfléchir le Paris Saint-Germain. Néanmoins, elle n’aurait toujours pas engendrée de réponse de la part de la direction parisienne, qu’elle soit positive ou négative. Cependant, le Real Madrid est un habitué de cette méthode de négociations, à savoir lancer les discussions à la toute fin du mercato estival, afin de pousser le parti adverse dans ses derniers retranchements.

La même méthode que Bale et Modric pour Mbappé !