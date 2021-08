Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’issue du feuilleton Mbappé totalement remise en question ?

Publié le 28 août 2021 à 15h15 par H.G. mis à jour le 28 août 2021 à 15h16

Alors que Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG cet été, son entourage commencerait à se faire une raison quant à ses chances de départ.

« S’il m’a annoncé vouloir partir ? Non », a lâché Mauricio Pochettino en conférence de presse ce samedi au sujet de Kylian Mbappé. Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, l’international français de 22 ans n’étalerait pas son envie en interne si l’on en croit l’entraineur du club parisien. Et cela ne serait pas le fruit du hasard dans un contexte où le PSG semble snober toutes les approches du club madrilène, notamment sa dernière offre chiffrée à 180 M€ hors bonus.

L’entourage de Kylian Mbappé résigné ?