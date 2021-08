Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe lâchée par Mbappé en interne ? Pochettino répond !

Publié le 28 août 2021 à 14h45 par H.G. mis à jour le 28 août 2021 à 14h48

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Mauricio Pochettino a affirmé que Kylian Mbappé ne lui a pas dit qu’il comptait quitter le PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat plus que jamais son plein, et tout la question est de savoir où l’international français évoluera cette saison. Pour l’instant, il est toujours au PSG, club au sein duquel il est sous contrat jusqu’en juin prochain, mais le Real Madrid se montre pressant dans l’optique de l’accueillir dans la mesure où l’attaquant de 22 ans souhaite quitter le club parisien. Cependant, en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a bien expliqué que Kylian Mbappé ne lui a absolument pas communiqué une envie de départ du PSG.

« La communication a été faite par Nasser et Leonardo »