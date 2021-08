Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Messi… Wijnaldum lâche ses vérités !

Publié le 28 août 2021 à 14h30 par La rédaction

Alors qu'il était en fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum était un temps proche de rejoindre le FC Barcelone au début du mercato. Le Néerlandais a finalement opté pour le PSG, avant même de savoir que Lionel Messi allait le suivre deux mois plus tard. Messi ou non, Wijnaldum avoue ne pas regretter son choix d'avoir tourné le dos aux avances du Barça.

Le PSG réalise probablement l'un des recrutements les plus impressionnants de l'histoire. Au cours de l'été, Leonardo n'a pas chômé en coulisses en enregistrant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, et dernièrement la venue XXL de Lionel Messi. Dans les premiers jours du marché des transferts, c'est Wijnaldum qui avait montré la voie en signant librement le PSG. Pour autant, le Néerlandais a bien failli rejoindre son ancien sélectionneur Ronald Koeman au Barça, qui avait fait du milieu l'une de ses priorités. Finalement, Georginio Wijnaldum a opté pour le projet parisien. Un choix gagnant sur tous les plans pour le joueur de 30 ans, qui aura donc désormais l'occasion d'évoluer sous le même maillot que Lionel Messi.

Wijnaldum comblé par Messi

Dimanche contre Reims, Lionel Messi devrait jouer son premier match officiel avec le PSG, pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1. Georginio Wijnaldum n'a pas caché sa hâte pouvoir jouer aux côtés de la Pulga, lors d'une conférence de presse organisée ce samedi au Camp des Loges : « Le sentiment est le même que tout le monde quand on joue avec un joueur de cette qualité. Je suis vraiment heureux qu’il soit là, de jouer avec lui. Je le pense maintenant d’autant plus parce que je le vois en tant que personne. Il est très humble, il essaie d’aider l’équipe et d’aider les autres. Ça te rend meilleur, te donne un meilleur feeling. Je suis vraiment heureux. Il essaie de faire en sorte que les autres jouent leur meilleur football. J’ai hâte de jouer avec lui. » Par ailleurs, Wijnaldum est revenu sur les coulisses mouvementées de son arrivée au PSG au mois de juin dernier...

« J’ai pris une décision sur mon sentiment du moment »