Mercato - PSG : Le clan Mbappé avait tout prévu depuis le début !

Publié le 28 août 2021 à 14h15 par A.C.

Les envies de départ de Kylian Mbappé, qui se retrouve à moins d’un an de la fin de son contrat avec le PSG, ne semblent pas dater d’aujourd’hui.

Le message lancé par Kylian Mbappé et son entourage semble clair. L’attaquant de 22 ans ne souhaite pas poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain et ne veut donc pas prolonger, laissant la porte ouverte à un départ au Real Madrid cet été ou dans un an. Le PSG ne voudrait toutefois pas se laisser faire. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une nouvelle offre de prolongation a été soumis à Mbappé, sous l’impulsion de l’émir du Qatar. Une offre plus importante que les précédentes, qui pourrait notamment permettre à Mbappé de dépasser Lionel Messi, dont le salaire annuel s’élève à 25M€ net par an.

Dès 2017, Mbappé avait déjà son plan de carrière