Mercato - PSG : Mbappé plombé par son transfert, le vestiaire confirme...

Publié le 28 août 2021 à 10h45 par A.C.

Cette fin de mercato estival ne semble pas laisser insensible Kylian Mbappé, qui souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid.

Avec Lionel Messi désormais au Paris Saint-Germain et Cristiano Ronaldo parti de la Juventus pour retrouver Manchester United, c’est le dernier très gros dossier du mercato. L’avenir de Kylian Mbappé fait la Une de la presse sportive européenne, puisqu'à moins d’un an de la fin de son contrat il ne souhaite toujours pas prolonger et aimerait rejoindre le Real Madrid. A Doha, on ne s’avoue toutefois pas vaincu, puisque nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com qu’un nouveau contrat lui sera offert, qui pourrait notamment le faire passer devant le nouvel arrivant Messi.

Le vestiaire du PSG a vu un Mbappé plus renfermé...