Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG contre-attaque pour Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 12h03 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG a décidé de tenter une ultime offensive à destination de Kylian Mbappé afin de le convaincre de rester. Voici nos révélations.

Le dossier Mbappé a pris une tournure complètement folle. Comme le10sport.com l’a révélé le 24 août, Paris s’attendait à une offre du Real Madrid en dernière semaine du mercato. Et cette proposition est bien arrivée sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi. Un montant de 160 millions d’euros, refusé par l’état-major parisien. Le Real Madrid aurait transmis une seconde proposition, rehaussant son offre à 180 millions d’euros (bonus compris). Les discussions se poursuivent en ce moment-même. Mais un nouveau paramètre vient d’entrer en ligne de compte…

Paris sort le très grand jeu…