Mercato - PSG : Leonardo a ciblé le successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 27 août 2021 à 8h46

Alors que Kylian Mbappé se rapproche plus que jamais du Real Madrid, le PSG avancerait déjà ses pions pour enrôler son successeur numérique.

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce n’est plus du tout une utopie. En effet, après que le Real Madrid soit revenu à la charge ce jeudi avec une nouvelle et dernière offre de 170 M€ plus 10 M€ de bonus, le PSG a accepté d’ouvrir des négociations avec le club madrilène pour aborder l’idée d’un transfert de l’international français selon les informations de RMC Sport . Ainsi, l’hypothèse d’un départ de Kylian Mbappé à un an du terme de son contrat prend plus que jamais de l’ampleur. Et si la presse espagnole savoure les nouvelles, le PSG semble déjà passer à l’action pour enrôler son remplaçant.

Cap sur Richarlison pour le PSG ?