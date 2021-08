Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ouvre enfin la porte pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 août 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Suite à la deuxième offre formulée par le Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé et qui s’élève à 170M€ + 10M€ de bonus, le PSG aurait décidé d’entamé des négociations concrètes avec le club merengue.

Ça s’accélère en coulisses pour le transfert de Kylian Mbappé, désireux de quitter le PSG dès cet été, à un an de la fin de son contrat, pour rejoindre le Real Madrid. Après une première offre de 160M€ formulée en début de semaine et refusée par les dirigeants parisiens, le club merengue est revenu à la charge jeudi soir avec une autre proposition, s’élevant cette fois-ci au total à 180M€ (170M€ + 10M€ de bonus). Et le PSG semble déjà plus convaincu…

Le PSG a ouvert les négociations avec le Real Madrid