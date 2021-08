Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Par qui faut-il remplacer Kylian Mbappé ?

Publié le 27 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble se confirmer d'ici la fin du mercato, le PSG va devoir gérer sa succession. Mais quel serait le meilleur joueur pour remplacer l'attaquant français ?

Le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle ampleur ces derniers jours. En effet, mardi soir, le Real Madrid a transmis une première offre au PSG pour le Champion du monde. Une proposition estimée à 160M€ qui n'a toutefois pas fait vaciller le club de la capitale qui a repoussé cette offre. Néanmoins, Leonardo a confirmé que Kylian Mbappé souhaitait partir : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. » D'ailleurs, le Real Madrid a dégainé une seconde offre de 170M€ + 10 M€ qui pourrait cette fois convaincre le PSG. Mais par qui faut-il remplacer Mbappé ?

Lewandowski ou Ronaldo les mieux placés ?

Si Kylian Mbappé rejoint effectivement le Real Madrid, le PSG va devoir réussir l'exploit de lui trouver un successeur en seulement quelques jours. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale prépare déjà l'arrivée d'un nouvel attaquant et s'est entretenu avec Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski. Les autres options susceptibles de plaire au PSG pour remplacer Kylian Mbappé se nomment Erling Braut Haaland et Cristiano Ronaldo. Toutefois, il existe d'autres options, comme celle d'investir la somme récupérée sur le transfert de Mbappé sur un autre poste que celui d'avant-centre. Dans cette optique, le PSG pourrait recruter un milieu de terrain comme Paul Pogba ou Eduardo Camavinga, ou alors que un latéral gauche. A moins que les Parisiens décident de conserver l'argent afin de combler les pertes et prendre plus de temps pour réfléchir à la façon d'investir cette somme.



