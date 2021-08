Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait une énorme mise au point sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 15h10 par H.G. mis à jour le 25 août 2021 à 15h18

Alors que le Real Madrid a transmis une offre au PSG pour Kylian Mbappé, le directeur sportif parisien a confirmé les envies de départ du joueur. Mais rien n’est joué pour autant.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’accélère plus que jamais ! En effet, ce mardi, le Real Madrid a transmis une offre de 160 M€ pour s’attacher les services du Français à un an du terme de son contrat. Seulement voilà, cette offre a finalement été refusée par le club de la capitale. Pour autant, l’écurie madrilène prévoirait de revenir à la charge prochainement. Mais en attendant cette éventuelle nouvelle proposition, Leonardo a fait un gros point sur la situation de Kylian Mbappé en confirmant notamment le refus de l’offre par le PSG et les envies de départ du joueur.

« Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair »