Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du PSG pour remplacer Mbappé ?

Publié le 25 août 2021 à 13h00 par La rédaction

Avec le départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé, le PSG pense à son successeur. En plus de Robert Lewandowski, Kingsley Coman pourrait être l’heureux élu.

Depuis plus d’un an, Leonardo planche sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Mais à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato, le directeur sportif du PSG serait très loin de son objectif. Pire, l’attaquant français semble même sur le départ. Ce mardi, le Real Madrid aurait dégainé une première offre à hauteur de 160M€. Avec cette incertitude grandissante, le PSG se concentrerait désormais sur sa succession. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pini Zahavi, l’agent de Robert Lewandowski, était à Paris le week-end dernier. Un déplacement suspect, surtout quand on connaît les envies de départ du Polonais qui chercherait un dernier gros défi. Mais en plus de Lewandowski, un autre joueur munichois aurait été au centre des discussions.

Retour aux sources pour Kingsley Coman ?