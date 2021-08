Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup se confirme pour l’après Mbappé ?

Publié le 25 août 2021 à 10h45 par La rédaction

Pendant que le Real Madrid vient de dégainer sa première offre pour Kylian Mbappé, le PSG s’active en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Et pas n’importe lequel…

Alors que le mercato estival du PSG a été hyperactif du début jusqu’à aujourd’hui, il risque de finir en boulet de canon. Malgré l’arrivée de Lionel Messi en attaque, le PSG n’en aurait peut-être pas encore fini. La raison ? L’avenir plus qu’incertain de Kylian Mbappé. En plus de ne pas avoir prolongé avec Paris, Kylian Mbappé aurait été le sujet d’une offre de 160M€ du Real Madrid. De quoi bousculer sérieusement les plans de Leonardo pour sa succession ? Toujours pas. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pini Zahavi, l’agent de Robert Lewandowski, était à Paris dimanche dernier. Si la nature de ses rendez-vous n’a pas filtré, les envies d’ailleurs du Polonais pourraient coïncider avec cette escapade parisienne.

L’agent de Lewandowski a rencontré la direction du PSG