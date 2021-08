Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme annonce à 200M€ dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 25 août 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 25 août 2021 à 8h17

Alors que le Real Madrid a transmis une première offre ce mardi pour s’attacher les services de Kylian Mbappé, le PSG pourrait de son côté ouvrir la porte à son international français si le montant de la seconde proposition madrilène atteint un montant colossal.

Cette fois ça y est, le feuilleton Kylian Mbappé est désormais totalement lancé ! Après des jours de tergiversations, le Real Madrid a officiellement transmis sa première proposition officielle au Paris Saint-Germain pour s’attacher l’international français. Comme annoncé par Goal España ce mardi et confirmé dans toute la presse ensuite, cette offre des Merengue se chiffre à 160 M€. Trop peu pour le PSG, qui aurait donc pris la décision de repousser cette première offensive. Cependant, le Real Madrid pourrait bientôt revenir à la charge et il ne serait pas à écarter que Paris ouvre la porte si un montant précis est atteint.

Le PSG est prêt à laisser partir Kylian Mbappé contre 200 M€ !