Mercato - PSG : Le prix de l’opération Mbappé est fixé !

Publié le 25 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Bien déterminé à boucler le transfert de Kylian Mbappé avant la fin du mercato estival, le Real Madrid préparerait une offre de 150M€ à cet effet.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant tricolore n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, et selon toute vraisemblance, il ne le prolongera pas. Deux options s’offrent donc aux dirigeants parisiens : conserver coûte que coûte Mbappé cet été en prenant le risque de le voir partir libre dans un an, ou bien négocier un transfert pour le céder dès cet été au Real Madrid. Et une grosse offre serait en préparation pour convaincre le PSG…

Le Real mise 150M€ pour Mbappé

Comme l’a révélé AS mardi, le Real Madrid préparerait une offre à hauteur de 150M€ pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé au PSG. Un montant en dessous des 180M€ investis par le club francilien en 2017 pour le faire venir de l’AS Monaco, mais qui pourrait néanmoins permettre de récupérer une grosse somme plutôt que de voir sa pépite s’en aller sans rapporter le moindre centime à l’été 2022. Affaire à suivre…