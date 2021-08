Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 150M€ prévue pour Kylian Mbappé ?

Publié le 24 août 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que l’hypothèse de voir Kylian Mbappé quitter le PSG d’ici au 31 août n’est pas impossible, le club de la capitale pourrait alors avoir une occasion à saisir avec Cristiano Ronaldo.

À moins d’un an du terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers jours en tant que joueur du club de la capitale. C’est tout du moins ce que veut croire la presse espagnole, résolument optimiste quant aux chances du Real Madrid de recruter l’international français de 22 ans cet été, et ce d’autant plus après les informations dévoilées par RMC Sport ce lundi, selon lesquelles le PSG ne fermerait pas totalement la porte à un départ de son joueur. Pour l’heure, aucune offre madrilène ne serait arrivée, mais il ne serait pas totalement écarté que Paris l’accepte si jamais celle-ci atteint un niveau satisfaisant.

150 M€ pour recruter Cristiano Ronaldo après un départ de Kylian Mbappé ?