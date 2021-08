Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne tentera rien pour Mbappé, sauf si…

Publié le 24 août 2021 à 7h45 par La rédaction

Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a évoqué le dossier Mbappe. Décryptage.

En marge de la rencontre opposant le Real Madrid et Levante, Emilio Butragueno, le directeur des relations institutionnelles du club merengue, a répondu aux questions concernant le dossier Kylian Mbappe : « Mbappé ? Ce que nous pouvons dire est que nous avons un grand effectif. Ancelotti l’a déjà dit et nous pouvons nous battre sur tous les tableaux. Vous savez que nous ne parlons pas des joueurs qui n’appartiennent pas au Real Madrid. Nous voulons être respectueux avec lui et avec son club. Voilà ce que nous pouvons dire ». Que faut-il en déduire '

Le Real reste sur sa stratégie habituelle

Ces mots de Butragueno confirment entre les lignes que le Real Madrid s’en tient à sa stratégie habituelle, à savoir que tant que le PSG n’ouvre la porte à un transfert, il ne négociera rien et qu’en conséquence il ne tentera rien cet été… à moins que Kylian Mbappe ne parvienne à obtenir du PSG qu’il donne son feu vert à une négociation.