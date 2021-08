Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est très clair pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid alors qu’il souhaite quitter le PSG, Kylian Mbappé semble effectivement faire partie des plans du club merengue comme l’a laissé entendre un dirigeant.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français n’a plus qu’une seule année de contrat au Parc des Princes, et à en croire les dernières tendances, il n’envisagerait pas du tout de prolonger et souhaite pouvoir débarquer le plus rapidement possible au Real Madrid. Problème : le PSG refuse pour l’instant de céder dans le feuilleton Mbappé, et de son côté, le Real Madrid garde un discours très prudent pour ne pas froisser le Qatar comme en témoigne cette sortie d’Emilio Butragueno au micro de Movistar.

Le Real la joue prudent mais cible Mbappé