Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer pour Camavinga, mais…

Publié le 23 août 2021 à 23h15 par Th.B.

Alors que le Stade Rennais serait susceptible de vendre Eduardo Camavinga dont le contrat expire en juin prochain, le PSG chercherait à rapidement boucler cette opération. Néanmoins, la menace Manchester United planerait toujours dans ce dossier.

Et si Eduardo Camavinga était la sixième et ultime recrue estivale du PSG ? À en croire différents médias dont Ouest-France, le milieu de terrain du Stade Rennais aurait déjà annoncé son départ à certains de ses coéquipiers bretons ces dernières heures alors que le PSG préparerait en coulisse une offre susceptible d’inciter Rennes à céder sa pépite de 18 ans. Cependant, tout ne serait pas joué pour Eduardo Camavinga puisque Manchester United aurait déjà approché le clan Camavinga… en juin dernier !

« Le PSG l’a toujours supervisé »