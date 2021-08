Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération montée pour Griezmann ? La réponse !

Publié le 23 août 2021 à 20h00 par T.M.

D’ici la fin du mercato estival, l’Atlético de Madrid pourrait bien retenter sa chance pour Antoine Griezmann. Pour autant, chez les Colchoneros, on ne serait pas prêt à tout.

En Espagne, le cas Antoine Griezmann fait toujours énormément parler. Cet été, les rumeurs ont été nombreuses concernant l’avenir du joueur du FC Barcelone et aujourd’hui encore, l’incertitude plane sur le Français. Bien que celui-ci ait fait part de sa volonté de s’imposer chez les Blaugrana, d’autant plus avec le départ de Lionel Messi, un départ pourrait encore être envisageable. En effet, ce lundi, El Chiringuito a expliqué que l’Atlético de Madrid pensait encore et toujours à Griezmann.

Un échange avec Joao Felix ?