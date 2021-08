Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Antoine Griezmann est loin d’être terminé…

Publié le 23 août 2021 à 10h30 par T.M.

Suite au départ de Lionel Messi, l’avenir d’Antoine Griezmann semblait scellé. Il n’en serait rien finalement…

Alors qu’Antoine Griezmann vient d’entamer sa 3ème saison avec le FC Barcelone, la question est de savoir s’il va la terminer. Cet été, on est passé par tous les états concernant l’avenir de l’international français. Tout d’abord, un départ a fait énormément parler pour Griezmann. Afin de faire de la place pour la prolongation de Lionel Messi, le Barça souhaitait se débarrasser de son numéro 7. Finalement, celui-ci est toujours là et avec le départ de La Pulga pour le PSG, on pensait que le cas d’Antoine Griezmann était réglé, lui qui était alors appelé à devenir l’un des leaders offensifs des Blaugrana avec Memphis Depay.

L’Atlético de Madrid ne lâche pas !