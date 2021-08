Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 70M€ en préparation pour Griezmann ?

Publié le 20 août 2021 à 12h00 par T.M.

Avec le départ de Lionel Messi, on pensait l’avenir d’Antoine Griezmann scellé. Finalement, l’Atlético de Madrid pourrait ne pas avoir dit son dernier mot pour le joueur du FC Barcelone.

Il y a quelques semaines encore, Antoine Griezmann était poussé vers la sortie au FC Barcelone afin de prolonger Lionel Messi. Finalement, le Français est toujours là et c’est l’Argentin qui est parti. De quoi alors mettre un terme aux rumeurs autour de l’avenir de Griezmann ? Dernièrement, le joueur de Ronald Koeman, qui a disputé son 100ème match avec les Blaugrana, envoyait un message clair, assurant : « C’est quelque chose de bien. Je suis fier et heureux d’arriver à ce nombre. J’espère pouvoir en disputer encore 100 de plus et continuer ici avec ce club, en donnant tout sur le terrain et en aidant au maximum les coéquipiers ».

Le retour à la charge de l’Atlético