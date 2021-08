Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va demander un gros service à Griezmann !

Publié le 20 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone travaillerait d’arrache-pied auprès des cadres du groupe de Ronald Koeman pour qu’ils acceptent de baisser leurs salaires, Antoine Griezmann devrait être approché par Joan Laporta et son administration.

Pourtant annoncé comme étant presque indésirable aux yeux de Joan Laporta lors de l’élection du président du FC Barcelone en mars dernier, Antoine Griezmann a pris de plus en plus d’importance au Barça et notamment depuis le départ surprise de Lionel Messi. Perçu comme le dépositaire du jeu à présent que La Pulga fera les beaux jours du PSG lors de son retour à la compétition, Griezmann s’entendrait particulièrement bien avec les cadres de l’effectif de Ronald Koeman et les jeunes issus de La Masia comme l’atteste sa proximité avec Gerard Piqué et Ansu Fati sur les réseaux sociaux.

Griezmann, le prochain à baisser son salaire ?