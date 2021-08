Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a essuyé un gros refus !

Publié le 20 août 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Cristiano Ronaldo cherche visiblement à quitter la Juventus. Toutefois, pour le Portugais, cela n’est pas si facile.

Arrivé en 2018 à la Juventus, Cristiano Ronaldo voudrait aujourd’hui passer à autre chose. Bien qu’il ait encore un an de contrat en Italien, le Portugais chercherait un point de chute, mais cela n’est pas si simple. Alors que CR7 a vu la porte Real Madrid se refermer avec la mise au point de Carlo Ancelotti, cela est également compliqué de rejoindre le PSG après l’arrivée de Lionel Messi et Kylian Mbappé qui n’est pas parti. Le clan Cristiano Ronaldo chercherait tout de même d’autres solutions. Et dernièrement, il était expliqué que Jorge Mendes avait proposé le quintuple Ballon d’Or… à Manchester City.

C’est non pour Manchester City !