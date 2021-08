Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a donné sa réponse à Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 août 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations au sujet d’un possible transfert de Cristiano Ronaldo au PSG cet été, il semblerait que son agent Jorge Mendes ait déjà été recalé à plusieurs reprises par Nasser Al-Khelaïfi.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant plus que jamais incertain, vers quel autre grand attaquant se tournerait Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer l’international français ? Cristiano Ronaldo est annoncé comme le grand favori à cet effet, puisque l’attaquant portugais n’a plus qu’une année de contrat à la Juventus et ne s’entend pas avec son nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri. Mais à en croire le journaliste de La Repubblica Emanuele Gamba, interrogé par Calciomercato.it, le PSG a déjà recalé l’agent de Cristiano Ronaldo.

« Mendes demande au PSG de prendre Ronaldo depuis un an »