Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix du transfert de Kylian Mbappé déjà connu ?

Publié le 19 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid semble déterminé à recruter Kylian Mbappé qui refuse de prolonger son contrat au PSG, Florentino Pérez prépare une offensive XXL sur ce dossier.

Récemment interrogé en conférence de presse au sujet de l’avenir encore très incertain de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022 au PSG, Nasser Al-Khelaïfi faisait passer un message très clair à l’attaquant français : « Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on n’a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». En effet, Mbappé refuserait toujours de prolonger son contrat au PSG, et la presse espagnole assure même qu’il souhaite rallier au plus vite le Real Madrid. Et le transfert pourrait être élevé…

Mbappé au Real pour 150M€ ?

Comme l’a annoncé La Cuatro mercredi, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, aurait déjà prévu une offre de 150M€ à formuler en fin de mercato estival pour tenter de convaincre le PSG de vendre Kylian Mbappé plutôt que de le voir partir libre à l’été 2022. Un scénario qui ne laisserait d’autre choix à Al-Khelaïfi que de laisser partir l’international français en récupérant une somme conséquente…