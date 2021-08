Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle réunion au sommet pour Lautaro Martinez ?

Publié le 18 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid chercherait à renforcer son secteur offensif, Florentino Pérez suivrait la piste menant à Lautaro Martinez. Pour autant, l'Argentin négocierait une prolongation de contrat avec l'Inter Milan.

Le feuilleton Lautaro Martinez poursuit son cours sur le marché des transferts. Cet été, l'Inter Milan vit un mercato très agité, en ayant enregistré les pertes d'éléments majeurs du titre obtenu en Serie A, avec les départs d'Antonio Conte, Achraf Hakimi et Romelu Lukaku. Désormais, c'est l'avenir d'un autre cadre de l'Inter qui semblerait être incertain, puisque Lautaro Martinez susciterait l'intérêt du Real Madrid. Cependant, Florentino Pérez aurait du retard dans ce dossier, puisque l'Argentin négocierait pour un renouvellement de son contrat avec les dirigeants nerazzurri ...

Lautaro réclame 7M€ nets